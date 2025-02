ESCLUSIVA SI Pedullà: “Milan Futuro, Oddo in pole per la panchina”

Dopo la sconfitta contro il Pescara è tornata fortemente in discussione la panchina di Daniele Bonera al Milan Futuro. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà in pole per la successione c’è Massimo Oddo. I rossoneri occupano il diciottesimo posto in classifica a quota 22. Serve una svolta immediata per evitare la retrocessione in Serie D e provare almeno a giocarsi la salvezza ai playout.

Daniele Bonera ha parlato così in conferenza dopo la sconfitta contro il Pescara: “Sono situazioni che decidono gare e stagioni. Restare in 10 è diventato troppo facile, dobbiamo essere più bravi. Oggi abbiamo preso tre gol da palle inattive, sono situazioni che determinano una partita che per me era stata equilibrata. Quando vai in vantaggio due volte contro il Pescara devi portare a casa dei punti. Non è facile, ma cerchiamo di prepararci al meglio per la prossima gara contro il Legnago che sarà decisiva“.