Ferrari, Hamilton incredulo: la frase spiazza

La Ferrari lascia di stucco anche Lewis Hamilton: il neo pilota della “Rossa” è incredulo. La frase ha spiazzato letteralmente i tifosi

Lewis Hamilton è sbarcato sul pianeta Ferrari da qualche settimana, mandando letteralmente in estasi tutti i tifosi della “Rossa” che attendevano da un anno (ovvero da quando c’è stato l’annuncio del suo ingaggio) questo momento. E non è ancora avvenuto il debutto ufficiale, che avverrà solo a metà marzo nel primo Gran Premio stagionale.

Intanto il suo ambientamento nella nuova scuderia sta andando alla grande. Si sente a suo agio e sembra aver ritrovato quello spirito che negli ultimi mesi alla Mercedes aveva, a suo dire, perso. Di sicuro le motivazioni sono maggiori, vuole ben figurare alla Ferrari e arrivare all’ottavo titolo del mondo in carriera. In questi primi giorni non si è fatto mancare nulla.

Hamilton non ci crede: l’annuncio ha spiazzato la Ferrari

Dal bagno di folla a Fiorano il giorno dell’arrivo ai primi test nella monoposto rossa, fino al debutto sulla nuova SF-25 appena rivelata al mondo. Non mancano gli appuntamenti per media e tifosi, con diverse dichiarazioni rilasciate di recente che hanno dimostrato quanto si sia calato nella parte ed il suo entusiasmo di essere nella famiglia della Ferrari. La frase rilasciata durante un’intervista a CNN ha spiazzato tutti, a partire dai tifosi.

Hamilton è rimasto incredulo da cosa significa essere nella scuderia di Maranello. “Ho sempre saputo che c’è passione all’interno del team” rivela “ma è solo quando sei dentro che lo vedi e capisci realmente. Puoi percepirlo all’esterno ma essere in tuta rossa è qualcosa che non si può immaginare“ dice con l’entusiasmo di un ragazzino il veterano. Questo primo assaggio di Ferrari per lui “sono i mesi più emozionanti che abbia mai vissuto”. Esagera? Chissà.

Il britannico continua, fino alla frase più forte rilasciata: “Non avevo mai visto nulla del genere per quanto riguarda la passione dei tifosi. Ti danno supporto sempre in qualsiasi momento e qualsiasi luogo. È qualcosa di incredibile”. Hamilton poi conclude: “La Ferrari è un mix che non ha eguali tra forza del team, passione dei tifosi e fascino”. Non resta che vedere, dunque, come andranno le cose in gara. Fuori è sicuramente scoccata la scintilla e tutto procede con la giusta fiducia per tornare a vincere.