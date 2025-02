Fiorentina, sospiro di sollievo per Kean

Nel pomeriggio di ieri, durante Hellas Verona-Fiorentina, in casa viola hanno vissuto attimi di grande paura. Infatti, nel corso del secondo tempo a seguito di una ginocchiata involontaria Moise Kean. Il centravanti è rimasto a terra con una forte contusione e una importante ferita sull’arcata sopracciliare. Medicato, il calciatore è tornato in campo ma a causa del forte dolore alla testa si è poi accasciato, facendo preoccupare la panchina viola e tutti i presenti in campo.

In pochi minuti il calciatore ex Juventus è stato trasportato all’Ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

Fortunatamente tutti i test eseguiti hanno dato riscontro negativo e dopo diverse ore sotto osservazione, nella notte, Moise Kean è stato dimesso. Un brutto spavento per Palladino e i suoi ragazzi. Il gruppo viola ha già vissuto un momento drammatico, durante Fiorentina-Inter quando Bove si era accasciato a causa di un improvviso malore. In mattinata, dunque, Kean è tornato a Firenze. Per il ritorno in campo, poi, si vedrà, intanto la notizia più importante è che il centravanti azzurro non ha riportato ulteriori danni e sta bene.