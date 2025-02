Inter, altro problema muscolare: Inzaghi perde un esterno

L’Inter sta lentamente emergendo dalla piccola emergenza infortuni che nei mesi invernali la ha attanagliata soprattutto nel reparto difensivo. La squadra nerazzurra, nel frattempo, ha tenuto comunque il passo del Napoli riconquistandosi la vetta della classifica prima dello scontro diretto della prossima settimana. La squadra nerazzurra, però, ora deve fare i conti con un nuovo problema. Infatti, il nuovo arrivato Nicola Zalewski ha riportato un problema al polpaccio. Un risentimento muscolare al soleo della gamba destra che, comunque, dovrà essere rivalutato attentamente nei prossimi giorni, ma che certamente mette l’ex Roma fuori dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani a San Siro alle ore 21.

L’Inter perde Zalewski? Chi al suo posto?

Per la gara di Coppa Italia contro la Lazio, quindi, Inzaghi dovrà fare a meno dell’esterno ex Roma che a gennaio è arrivato con l’obiettivo di riempire il buco lasciato dall’addio di Buchanan. Un buco che il giocatore italo-polacco nato a Tivoli ha riempito molto bene in queste prime uscite. Nel derby, pochi giorni dopo il suo arrivo, l’esterno ha servito immediatamente un grande assist per il pareggio nel finale din Stefan de Vrij. Poi, contro la Juventus, è entrato in campo nella ripresa col giusto piglio, lanciando segnali importanti a Simone Inzaghi. Il giocatore poi contro il Genoa non era stato chiamato in causa, anche perché Inzaghi per sostituire Federico Dimarco, nel finale, col vantaggio appena siglato da Lautaro aveva preferito Matteo Darmian.

Al posto di Zalewski, Simone Inzaghi potrebbe chiamare insieme alla prima squadra l’esterno della Primavera dell’Inter Matteo Motta. Classe 2005, Motta è una delle certezze della squadra primavera allenata da Andrea Zanchetta. Per lui, quella in Coppa Italia contro la Lazio, non sarebbe la prima convocazione. Infatti, già alla fine del 2024, Inzaghi lo aveva chiamato per le sfide contro Como, in casa, e Cagliari, in trasferta.