Juventus, ora è emergenza totale: un altro difensore out due settimane!

Dopo i lunghi ko di Bremer e Cabal, che hanno messo in crisi la difesa della Juventus per tutta la prima parte della stagione, la formazione bianconera affronta un altro momento di grande emergenza nella retroguardia. In mattinata al JMedical si è recato Nicolò Savona. Il terzino valdostano era stato fermato alla vigilia della sfida contro il Cagliari per un problema muscolare, che si aggiunge a quelli recenti di Kalulu e Veiga. Così il difensore ha approfondito in mattinata con gli esami del caso nel centro medico presso l’Allianz Stadium.

L’esito degli esami

Il calciatore aveva accusato un problem muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Motivo per cui non era partito con la squadra per la trasferta vittoriosa di Cagliari. Savona, dunque, è stato sottoposto in mattinata agli esami che ne hanno escluso lesioni al muscolo della coscia ta destra. Tuttavia, il calciatore ha riportato un’elongazione che verrà valutata nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sportitalia a Torino, Giovanni Albanese lo stop dovrebbe essere di circa 15 giorni. Savona salterà quindi, sicuramente la gara di Coppa Italia contro l’Empoli mercoledì sera. Poi gli impegni casalinghi contro Verona e Atalanta. Ci sarà la possibilità di rivederlo a disposizione di Thiago Motta il prossimo 16 marzo per Fiorentina-Juventus, l’ultima gara prima della sosta per le Nazionali.

Juventus, Cambiaso non preoccupa ma…

Durante la gara di ieri contro il Cagliari, comunque la Juventus ha subito altri stop muscolari: quelli di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Il brasiliano, per stessa ammissione di Motta, è stato forzato e nelle prossime ore sarà costretto a sottoporsi ad approfondimenti clinici. Per il terzino, dopo il problemino muscolare accusato sia ad Eindhoven che ieri nella gara contro i rossoblù, non saranno comunque necessari esami. Da valutare, quindi, la sua disponibilità in vista della Coppa Italia mercoledì sera contro l’Empoli.