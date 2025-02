Lacrime Zanardi, messaggio da brividi: “Scintille in un paradiso perduto”

Alex Zanardi continua ad essere protagonista e arriva un messaggio da brividi: scintille in un paradiso perduto

Nel nome di Alex. Impossibile non pensare a Zanardi quando hai speso tutta la tua vista sulle piste, anche se in un ruolo diverso da quello dei piloti.

Il campione di Bologna ha scritto pagine di storia grazie alla sua forza mentale. Ha reagito alle avversità, ha superato tutti gli ostacoli che la vita gli ha messo d’avanti, tanto da diventare esempio per chi si avvicina allo sport, ma anche per chi vive un momento difficile nella propria vita. Cadere per poi rialzarsi è il motto che Zanardi ha voluto fare proprio, fino a diventare un punto di riferimento.

Ex pilota di F1, ex pilota di IndyCar, quando la vita gli ha messo difronte la sfida più dura è stato in grado di rilanciarsi, diventato uno dei campioni dell’handbike, fino a vincere mondiali ed olimpiadi. Ora che la sua vita è stata messa davanti ad una nuova sfida, con l’incidente del 2020, la famiglia ha scelto la privacy per tenerlo al riparo, ma il suo nome non è caduto nel dimenticatoio.

Zanardi, il ricordo del dottor Costa: “Alex fa parte di me”

Non lo ha dimenticato chi ha fatto della cura del prossimo il suo mestiere, lavorando al massimo per la sicurezza del motorsport. Il Dottor Claudio Costa è stato per anni un punto di riferimento del motociclismo, la sua clinica mobile ha visto passare numerosi piloti, ne ha salvati molti, ha dovuto tra le lacrime lasciar andare qualcuno.

Proprio Costa, in un’intervista a ‘La Repubblica’, ha ricordato Zanardi e il rapporto che aveva che il campione bolognese: “Alex è qualcuno che è diventato una parte importante di me stesso – ha affermato – , perché è quello che ho sempre sognato di essere: una persona in grado sempre e comunque di girare l’interruttore, regalando delle meraviglie“. Il Dottor Costa ha poi aggiunto: “Dentro di noi ci sono tanti talenti, scintille in un paradiso perduto: lui sa accendere tutte queste luci“.

Un potere che solo in pochi hanno, persone toccate da un dono speciale. Come speciale è Alex Zanardi, un uomo – prima che uno sportivo – che ha dimostrato con il suo esempio qual è il modo giusto di rapportarsi alla vita e di affrontare gli ostacoli che il destino ci pone davanti. Lui ne ha avuto tanti e importante, ma ha saputo sempre superarli. Cadere e poi rialzarsi: il motto che Zanardi ha fatto suo.