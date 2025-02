Mamma che Dea! Per lo Scudetto c’è anche Gasp

Se c’era un bisogno di un segnale, beh, ne è arrivato uno fortissimo! L’Atalanta si riscatta dopo l’eliminazione dalla Champions League e vince con una goleada imperiosa a Empoli, espugnando il Castellani con un’affermazione prorompente. La Dea torna in lizza per la lotta al vertice. La Dea si è letteralmente divorata l’avversario, non lasciandogli nemmeno il più piccolo tassello di poter ricucire il risultato.

La formazione nerazzurra guadagna due punti al Napoli ed è lì, pronta a sfruttare l’onda lunga negli ultimi tre mesi di campionato. Lookman fa due gol ma, al momento del cambio, è sembrato evidente l’atteggiamento freddo tra il nigeriano e Gasperini.

Ademola Lookman ha parlato così a Sky dopo il successo di Empoli: “Sono tornato dall’infortunio la settimana scorsa, ovviamente oggi sono rientrato nella formazione iniziale. Per me è sempre bello giocare e oggi ottenere la vittoria era importante”.

Lo scudetto è fattibile?

“Concentriamoci su ogni partita alla volta. Oggi abbiamo vinto, poi c’è il Venezia”.

Quello che è successo è alle spalle?

“Finito? (con una smorfia e un chiaro linguaggio col corpo, ndr)”.

GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Avete trasformato tanto, quale sono le note positive?

“Una bellissima vittoria, in virtù della classifica e dei risultati. Ci hanno portato molto vicino davanti e avere questa classifica è sintomo di un percorso secondo me straordinario. Sono molto soddisfatto”

Sembrava la fine del mondo, parafrasando Vasco Rossi.

“La storia è sempre fatta da chi la scrive. Noi abbiamo perso una partita in Champions, ma ci sta, non facevamo il torneo dei bar. Ci sta anche andare fuori, se uno allarga più in là del suo naso, io sono molto contento. Non era facile, così come non facile a Verona e a Como. Siamo stati bravi noi”

La tirata d’orecchie al gruppo ha fatto bene?

“Lookman ha sempre fatto tanti gol, almeno da quando è con noi. Lui è diventato un giocatore straordinario, soprattutto quando si è messo a disposizione della squadra diventando un super giocatore. Ha detto che ha attaccamento per i tifosi e lo apprezzo molto”