Roma-Monza 4-0, show giallorosso: ennesimo ko brianzolo

Vince 4-0 la Roma contro il Monza nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. Una vittoria netta e meritata quella dei giallorossi che si impongono con 2 gol per tempo. A sbloccarla è Saelemaekers, raddoppio che porta poi la firma di Shomurodov. Nella ripresa in gol poi Angelino e Cristante.

Roma-Monza, le ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Lekovic, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta.

Saelemaekers sblocca, 2-0 Shomurodov

Parte forte la Roma, subito pericolosa con Pisilli. Soulé ha servito un ottimo pallone in area, ma Pisilli, da pochi metri, ha svirgolato un’opportunità che sembrava facile da trasformare in goal! 4 minuti e Saelemaekers si inventa il vantaggio. Shomurodov riceve il pallone nella zona trequarti e lo allarga a destra per Saelemaekers. Quest’ultimo finge di crossare, poi rientra sul sinistro e calcia con una traiettoria irresistibile verso il palo lontano. La palla si avvicina all’incrocio dei pali di sinistra, mentre Turati non può far nulla! Al 32′ arriva il 2-0 di Shomurodov. Mancini si fa strada in zona trequarti, poi serve un passaggio preciso a Soulé sulla destra. Il talento argentino, con una serie di dribbling, supera Kyriakopoulos e mette un cross teso al centro. Shomurodov, pronto nell’area piccola, anticipa Turati con un colpo di testa vincente. Monza che sfiora il gol al 42′. Il Monza crea la sua prima vera occasione da gol quando Bianco serve Ganvoula in profondità. Ganvoula conclude di prima intenzione, ma Svilar si allunga con un’ottima parata deviando la palla in angolo. Nulla di fatto dal corner successivo.

Angelino e Cristante la chiudono

Ripresa senza grosse emozioni fino al 74′ quando Angelino trova il 3-0. La Roma costruisce l’azione da destra a sinistra, con la palla che giunge ad Angelino. Dopo averla controllata, calcia con una rasoiata di sinistro in diagonale, superando Turati. 4-0 al 88′ a siglarlo è Cristante. Arriva anche il quarto gol della Roma: dalla battuta di un angolo di Dybala, Cristante si eleva sopra tutti e riesce a superare nuovamente Turati con un colpo di testa vincente!