Roma, Ranieri: “Soulè è il futuro della società”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo 4-0 contro il Monza: “C’è un giocatore che mi ha chiesto di andare a trovare il padre, io ho risposto: no c’è allenamento. Sono venuti paredes e Dybala a chiedere di lasciare andare il compagno di squadra. Questo è quello che cerco, il gruppo unito. Sono queste le risposte importanti“.

Ogni partita è una storia a sé: “Io penso già al Como contro una squadra che sta facendo benissimo. Fabregas uno dei migliori allenatori in circolazione“.

Su Soulè e la Roma

Su Soulè: “Soulè ha fatto una grande partita contro il Napoli. Ho sempre creduto in questo ragazzo, ha talento. Gli ho detto: non ti preoccupare, il futuro della Roma sei tu. Doveva solo entrare e trovare la sua dimensione, come ha fatto baldanzi che è migliorato rispetto all’anno sconto. Soulé deve solo trovare il ritmo della Roma“.

Sulla crescita della Roma: “Per me è stato Importante aver riportato i tifosi ad essere orgogliosi dei ragazzi. Si fidano di loro. Dobbiamo continuare a fare bene. Ogni gara è storia a sé, mi ripeto io stimo il Como. Ci sono e ci saremmo partite difficili, è un grande campionato, bello. Noi Dobbiamo continuare così“.