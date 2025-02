Urla e pianto, infortunio terribile: stop lunghissimo

Una sfortunata situazione che ha tolto la gioia all’atleta che ora resterà fuori obbligatoriamente diversi mesi

Poteva essere il salto della gloria, ma si è trasformato in un lungo infortunio. Purtroppo lo sport offre anche queste brutte situazioni dove tra la gioia eterna e le brutte notizie c’è un filo sottilissimo che a volte rischia di essere spezzato sul più bello.

Oltre al grande dolore fisico, c’è anche quello mentale. Nella testa di uno sportivo post infortunio ci sono tantissimi pensieri: “Tornerò mai come prima?”, “Quanto dovrò rimanere fermo?”, “Quali tornei salterò?”. Insomma, il caos mentale è alto.

Infortunio gravissimo, la reazione è da mani nei capelli

Tessy Ebosele. atleta spagnola, stava disputando la finale di salto in lungo ai campionati nazionali spagnoli di atletica, un prestigioso evento. Si stava giocando la medaglia d’oro quando, nell’ultimo tentativo a disposizione, si è rotta il tendine d’Achille

Dopo aver capito l’entità del problema e aver prolungato la rincorsa zoppicano, l’atleta ha fatto subito segno per far capire che l’infortunio patito era grave. Seduta sulla pedana, Tessy ha aspettato l’arrivo dei soccorsi che l’hanno portata via con tanta preoccupazioni.

La ragazza è poi tornata in sedia a rotelle per festeggiare sul podio argento conquistato, anche se purtroppo la gioia per questo secondo posto Nazionale è stata smorzata dall’infortunio che ora rischia di tenerla ferma diversi mesi prima di ritornare in pista.