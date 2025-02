Valentino Rossi, rieccolo in MotoGP: “Che emozione”

Valentino Rossi non perde occasione di far risuonare il suo nome in MotoGP: per il pilota di Tavullia l’emozione è stata unica

Valentino Rossi è la MotoGP. Il pilota di Tavullia resta una icona nella classe regina del motociclismo. In pochi hanno vinto quanto lui, in pochi – soprattutto – hanno fatto la storia come l’ha fatta lui.

Un legame così indissolubile da restare anche ad anni di distanza dal suo ultimo GP a due ruote. Ora il Dottore si sta dedicando, con discreto successo, alle quattro ruote con la partecipazione al mondiale Wec GT3, ma il suo nome resta comunque nel paddock della MotoGP e non andrà via così facilmente.

Non lo farà perché c’è un team che porta la sua sigla e che quest’anno si pone come obiettivo quello di dare fastidio alle Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia. Di Giannantonio potrà disporre della Ducati 2025, mentre Morbidelli avrà tra le mani la moto che ha vinto lo scorso anno. Basta questo per far sognare un ritorno sul gradino più alto del podio di Rossi, anche se in una veste diversa: il 46 comparirà sul cupolino delle sue moto e sarà un tuffo nel passato.

MotoGP, Valentino Rossi e l’ultima vittoria: il ricordo della Spadini

Un passato fatto di trionfi storici, di vittorie iconiche, magari anche di delusioni cocenti, ma soprattutto di successi.

L’ultimo in MotoGP è stato nel 2017, nel GP di Assen: Valentino Rossi riuscì a finire davanti a tutti la gara sul circuito olandese, mettendosi alle spalle Danilo Petrucci e Marc Marquez. Fu il 115esimo successo del Dottore, l’ultimo della sua carriera. A commentarlo c’era anche Vera Spadini, giornalista di Sky che segue ancora oggi la MotoGP.

Per lei quel successo rappresenta un ricordo indelebile, come racconta in un’intervista a ‘Moto.it’, dove ripercorre i suoi nove anni di lavoro con le moto e si sofferma proprio sull’emozione del primo (e ultimo) successo di Rossi che ha commentato.

Un momento emozionante, racconta e quindi aggiunge: “È stato molto bello perché comunque resta il ricordo, avremmo voluto ovviamente che ce ne fossero altre. Valentino Rossi – afferma – è un personaggio talmente iconico che ti affascina non solo per quello che fa in pista, quando lo conosci“.

Un pilota che ha scritto la storia della MotoGP e ha impresso il suo nome nella leggenda di questo sport. Difficile immaginare un Rossi senza MotoGP e una MotoGP senza Rossi: un legame che resterà per sempre.