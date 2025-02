Caos in Serie B, il presidente è una furia: “Pretendiamo rispetto, mi vergogno!”

La Juve Stabia è una furia dopo la partita contro il Pisa. Il presidente Langella, presente all’Arena Garibaldi, ha alzato la voce pretendendo rispetto verso il proprio club.

Furia Langella: il presidente è un fiume in piena!

Le sue parole non lasciano spazio all’interpretazione: “Per l’ennesima volta abbiamo assistito a una mancanza di rispetto verso il nostro club, da presidente mi vergogno verso i grandi miei calciatori davanti a queste direzioni arbitrali. Mi auguro che ci possa essere riconosciuto rispetto, tante volte mi viene in mente di non far scendere la squadra in campo. Viene voglia di chiudere i battenti, nonostante tutti i sacrifici che stiamo facendo per andare avanti. Espulsione e rigore inesistenti, hanno cambiato la partita. Alla squadra non posso rimproverare nulla, ha giocato una grande partita. Anche non far venire i tifosi è stata una scelta discutibile, l’ennesima beffa, l’ennesima mancanza di un sistema che va rivisto”.

La società campana si lamenta per il rosso diretto ai danni di Candellone per il fallo su Marin (decisione presa al VAR), per il calcio di rigore concesso al Pisa per un contatto minimo tra Quaranta e Piccinini e per la rete del 2-1 sulla quale si è espresso anche il portiere Thiam: “Ho giurato su mia figlia: il pallone non era entrato. Non è la prima volta che giochiamo in trasferta e si verificano episodi che compromettono il risultato. Siamo una squadra giovane e ambiziosa, proviamo a fare risultato contro tutti attraverso il gioco. Proprio per questo ci dispiace aver perso in questo modo. Ora testa alla prossima partita”.