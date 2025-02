Coppa Italia: la Juve avrà vita facile con l’Empoli? L’Inter ospita la Lazio

Si chiuderanno questa settimana i quarti di finale di Coppa Italia. In programma due sfide: vediamo quali!

Questa sera si giocherà, allo stadio Meazza di Milano, Inter-Lazio. Le due squadre si sono affrontate, l’ultima volta, in campionato, lo scorso 16 dicembre: ad avere la meglio, all’Olimpico, fu la Beneamata, capace di rifilare un funambolico 6-0 agli aquilotti. Al turno precedente, la squadra di Inzaghi ha superato l’Udinese per 2-0; mentre quella di Baroni ha vinto il match casalingo contro il Napoli di Conte (3-1).

È interessante notare, guardando i precedenti, come la Lazio non riesca a vincere contro l’Inter a San Siro dal marzo del 2019. La vittoria dell’Inter, questa sera, pagherebbe su Planetwin365 1,63 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,65. Chissà che la gara non possa essere tirata: segnaliamo la quota dell’Under 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,95; come su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,89 volte la posta. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-0 in favore dell’Inter: la quota è di 8,50 su Planetwin365; su Unibet 7,50 e su WilliamHill 8.

Dopo aver vinto la quarta gara di fila in campionato, la Juventus di Thiago Motta è pronta ad ospitare l’Empoli in Coppa Italia. I bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League e, verosimilmente, difficilmente potranno dire la loro per la lotta Scudetto. Per questo motivo, la competizione che li ha visti trionfare più volte può diventare un obiettivo concreto. I toscani non riescono a vincere una gara dall’8 dicembre scorso e vengono da sei sconfitte nelle ultime sette gare disputate.

Partono nettamente favoriti i bianconeri: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 bancata a 1,78; su Betclic 1,68 e su WilliamHill 1,90. Molto allettante anche la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando che la Juventus vinca con uno scarto di almeno due reti: parliamo di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,81 e su WilliamHill 1,95. Tra i risultati esatti, da tener d’occhio il 3-1 in favore della Juventus: su Planetwin365 la giocata è bancata a 13; su WilliamHill 12 e su Betclic 12,50. La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, giocata “Goal”, pagherebbe su Planetwin365 2,25 volte la posta; su WilliamHill 2,20 e su Unibet 2,17.