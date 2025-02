Criscitiello: “Inter, sarà rivoluzione! Ecco cosa succede” (VIDEO)

L’Inter ha riconquistato la vetta della classifica, ma nonostante ciò non si placano le discussioni relative al progetto futuro che i nerazzurri hanno intenzione di costruire.

Nell’ultimo video proposto sul suo canale Youtube, il Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è entrato nel merito, approfondendo diverse questioni che potrebbero caratterizzare le scelte nerazzurre nel prossimo futuro.

Uno dei temi più caldi è quello relativo alla panchina dell’allenatore campione d’Italia in carica, ovvero Simone Inzaghi. Il tecnico è stato confermato dal Presidente Marotta a margine dell’ultimo CDA, ma nonostante ciò non si placano le voci che proprio dal nostro portale abbiamo lanciato in esclusiva nell’editoriale di venerdì in relazione a Cesc Fabregas.

Di seguito il video completo con il quadro della situazione, direttamente dal canale Youtube di Michele Criscitiello