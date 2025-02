ESCLUSIVA SI E se Asensio arrivasse in estate? L’ex agente: “E’ un top. Inter? Fu vicino a questi due club italiani”

Due gol di Marco Asensio rimontano e stendono il Chelsea, consegnando tre punti pesanti all’Aston Villa di Unai Emery. L’attaccante spagnolo ha lasciato il Paris Saint-Germain a gennaio, approdando in Premier League in prestito fino al prossimo 30 giugno e mostrando subito di aver voglia di incidere.

A mercato chiuso su Asensio sono circolati dei rumors sul fatto che fosse stato proposto all’Inter, anche se di recente il ds Piero Ausilio ha specificato che fosse una cosa partita dall’agente del giocatore. I nerazzurri infatti si sarebbero guardati intorno per il reparto avanzato solo in caso di una partenza, vedasi profili come quelli di Arnautovic e Correa. E a giugno Asensio cosa farà? In caso di percorso inverso e rientro in Francia è verosimile pensare che possa trovare un’altra sistemazione dato che al PSG è tagliato fuori e chissà che non possa diventare un’opportunità per qualche club italiano.

Chi lo conosce bene è Horacio Gaggioli, che per tanti anni è stato suo agente e che è rimasto un amico del fantasista: “Non sono il suo rappresentante oggi, ma Marco per me sarà sempre molto speciale” – spiega il procuratore a Sportitalia – “e non sorprende che tutto sia iniziato nel migliore dei modi per lui in Premier League. E’ un giocatore importante che, se sfruttato nel suo ruolo, può fare la differenza ad alto livello”.

Riguardo alla possibilità che possa allettare qualche italiana a giugno, Gaggioli commenta: “Ovviamente lo raccomanderei a qualsiasi squadra italiana. Dovunque andrà, se giocherà nel ruolo dove può rendere al meglio, sarà sempre un grandissimo giocatore”. I rumors su Asensio in Italia sono freschi di qualche settimana, ma come rivela l’ex agente, anche in passato era stato vicino alla Serie A: “C’è stato un tempo in cui poteva essere un giocatore del Milan. Poi, prima di andare a Madrid, ho incontrato la Roma, ma non se ne è fatto nulla, parliamo del 2014″.

Le parole del ds dell’Inter, Piero Ausilio, su Asensio

Di Asensio e del mercato dell’Inter ha parlato nei giorni scorsi anche il direttore sportivo Piero Ausilio, a Sky Sport: “I rumors sono soprattutto legati a quelle che sono le attività degli agenti” – ha spiegato – “che quando devono spostare qualche calciatore ovviamente fanno delle telefonate.

Quando hai un giocatore importante come Asensio o Joao Felix, così rispondo anche a chi dice che l’Inter aveva iniziato una trattativa per il portoghese, è normale che l’intento del procuratore sia quello di mettere le opportunità all’interno del mercato. Gli agenti, dovendo lavorare ma anche dimostrare ai propri assistiti che si stanno impegnando per trovare delle opportunità, arrivano a fare anche delle telefonate all’Inter ma noi siamo stati chiari con tutti. Noi abbiamo sempre detto a tutti che davanti eravamo a posto così”.