Live Calciomercato, tutte le notizie di martedì 04 agosto: Lazio, tentazione Santi Gimenez. Atalanta, Maldini verso il Cagliari in prestito

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 04 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:55 Esclusiva: la Roma non ha smesso di pensare a Nusa, oggi ci saranno nuovi e forse definitivi contatti con il Lipsia (che tra l’altro apprezza Fofana del Lione). La corsa giallorossa per l’esterno offensivo è a due: Nusa-Fofana. Chance minime per Tel del Tottenham. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:38 Mastantuono: la Roma mai in corsa. La Fiorentina sempre più vicina come anticipato da Flavio Ognissanti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:10 Kean, per 15 giorni il Como è rimasto sulla stessa posizione di stand-by. Mai interessato e in trattativa, malgrado voci diverse. Dopo Chalobah, il Como cercherà con calma un attaccante, ma con la Fiorentina (che lo valuta giustamente tanto e che vuole tenerlo) non ci sono stati e non ci saranno dialoghi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esterno offensivo: Fofana piace alla Roma, ma l’idea attuale è quella di non approfondire per il recente infortunio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Bernardo Silva: “Quando si è presentato il Real Madrid non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di lavorare con Mourinho”.

07:45 Esclusiva: Daniel Maldini in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Se il Cagliari decidesse di acquistare il cartellino di Maldini, ci potrebbero essere margini per Sebastiano Esposito all’Atalanta in due operazioni staccate. Altrimenti via libera per il prestito. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Per Sebastiano Esposito all’estero c’è l’Hull City, in Italia potrebbe materializzarsi il Torino ma la cifra è alta. Mentre nel caso della Lazio (ne parliamo a parte) a parte l’aspetto del cartellino va considerato anche il non trascurabile dettaglio che il club cerca un attaccante con caratteristiche diverse. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Ufficiale: Juventus, ceduto Cerri al Grenoble.

07:30 Ora è ufficiale: Foggia, arriva Panico dall’Avellino.

07:20 Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Joao Mario dalla Juventus.

07:10 Esclusiva: Lazio, nuovo tentativo per Santi Gimenez. Situazione non semplice, ma contatti con l’agente. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Il Napoli spiega in un comunicato i motivi del fallimento dell’operazione Lindstrom–Schalke. Il club azzurro aveva accettato le modifiche dentro l’operazione, ma lo Schalke ha risposto che erano cambiate le priorità per l’infortunio di due calciatori. Il Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti. Così il nostro Alfredo Pedullà.