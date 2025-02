Incidente per Ronaldo, partita posticipata

L’inizio della gara della 22^ giornata della Saudi Pro League tra Al-Wehda e Al-Nassr è stata posticipata. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione in cui milita l’ex Udinese e Watford Odion Ighalo e la formazione di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli è stato spostato di un’ora esatta. Inizialmente prevista per le 17 (le 19 a Riyadh), la gara partirà dunque alle 18 italiane (20 locali) per via di un incidente occorso al pullman della squadra del fenomeno portoghese del tecnico italiano.

La formazione di Stefano Pioli, al momento, è all’inseguimento delle posizioni di testa e si trova in quarta posizione a -11 dall’Al-Ittihad, capolista del torneo. Una situazione complicata quella della formazione di CR7 che, al momento si trova fuori dalla zona che vale la qualificazione alla Champions. Nell’ultima gara, l’Al-Nassr di Pioli e CR7 aveva ceduto 2-3 contro l’Al-Ettifaq. Una sfida rocambolesca in cui l’Al-Ettifaq ha rimontato nel finale con il gol decisivo firmato dall’ex Liverpool e Rom Georginio Wijnaldum.