L’Inter ospita la Lazio per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: chi vince la sfida unica in programma fra poco a San Siro, sa già di doversela poi vedere con il Milan di Sergio Conceicao in semifinale (in quel caso saranno gare di andata e ritorno per l’accesso alla finale).

Simone Inzaghi opta per il turnover pesante: sullo sfondo c’è lo scontro diretto contro il Napoli in programma al Maradona sabato pomeriggio (ore 18) e i nerazzurri non possono rischiare altri infortuni. Ben 7 i cambi rispetto all’11 sceso in campo contro il Genoa: De Vrij rileva Acerbi, Bisseck completa la difesa e non Bastoni, mediana inedita con Frattesi e Zielinski ad accompagnare Asslani, confermato titolare. Poi davanti Taremi e Arnautovic. Scelte come si diceva dettate dalla volontà di far rifiatare qualche titolare, come si diceva, ma in un certo senso anche obbligate in alcuni ruoli. Zalewski è l’ultimo che si è fermato ai box, aggiungendosi ai vari Correa, Thuram, Carlos Augusto e Di Gennaro. Confermati dal primo minuto dunque i soli Josep Martinez, Pavard, Dimarco e Asllani.

Dalla parte opposta Marco Baroni fa giusto qualche rotazione, confermando però tanti fedelissimi: la Lazio conferma con i fatti di voler puntare molto su un trofeo che può significare tanto a fine stagione. Ancora orfano di Castellanos, il tecnico in attacco punta su Tchaouna come riferimento – Noslin in panchina – con Isaksen, Dia e Zaccagni confermati a supporto, come a Venezia. Guendouzi-Rovella in mediana, Mandas ancora fra i pali con Provedel out. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida di stasera.

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio

Inter (3-5-2) – Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All: Simone Inzaghi.