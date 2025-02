Leclerc fatto ‘fuori’, annuncio Ferrari: “Tutto su Hamilton”

Clamoroso in Ferrari: Charles Leclerc già “fatto fuori”, la scuderia punterà tutto su Lewis Hamilton! Arriva l’incredibile annuncio

La Ferrari si appresta a cominciare un nuovo ciclo con Charles Leclerc e Lewis Hamilton come piloti delle due monoposto affidate alla “Rossa”. Manco a dirlo i riflettori sono tutti sul sette volte campione del mondo, appena sbarcato a Maranello per cercare di arrivare all’ottavo alloro iridato della propria carriera. Non sarà un’impresa facile perché dovrà guardarsi dalla concorrenza agguerrita di Verstappen, dei piloti della McLaren (Piastri e Norris) e anche dalla sua ormai ex Mercedes. Oltre naturalmente dallo stesso…Leclerc.

I due sono compagni di team ma come andrà se i due dovessero finire per scontrarsi per il titolo? Chi supporterà il team? Per la leggenda assoluta, desideroso del record di titoli di sempre oppure per il talento cresciuto in casa, da sempre fedele alla causa Ferrari e finalmente in odore di successo? Questo è l’interrogativo che da mesi si pongono tutti gli appassionati e addetti ai lavori di motori. Naturalmente la Ferrari si augura di averli questi “problemi” perché significherebbe in ogni caso di tornare al successo che manca da più di un decennio.

Clamoroso Ferrari: “Tutto su Hamilton”, c’è l’annuncio

Per ora tutto viaggia a gonfie vele, come la presentazione del britannico, il suo inserimento nel team con i primi test svolti e l’idillio con la piazza. La nuova SF-25 è già un successo. Ma cosa succederà da qui a fine anno nessuno può prevederlo. Intanto è arrivato un annuncio netto che sembra far capire in che direzione voglia andare la Ferrari.

Lo ha rilasciato uno che di Formula 1 se ne intende come Juan Pablo Montoya. L’ex pilota ha parlato a OnlineCassino, dicendo la sua in maniera netta e chiara su come potrebbero andare le cose alla Ferrari. “L’aspetto più importante è sicuramente il tipo di interazione che ci sarà con Charles. Dovrà essere anche brava la scuderia a gestirli. Per il resto a me sembra tutto molto chiaro”, dice convinto il colombiano. “Nel loro interesse c’è quello di puntare tutto su Lewis e credo che lo faranno” è la vera bomba lanciata.

Montoya argomenta meglio il suo pensiero: “Hamilton è andato in Ferrari per vincere e il team gli ha fatto questa promessa, conviene a tutti dal punto di vista gestionale. Il sette volte campione del mondo è la loro prima scelta“. L’ex pilota spiega meglio cosa intende anche facendo riferimenti al recente passato: “Pubblicamente diranno sempre che sono uguali ma la realtà è differente. Anche in Mercedes si diceva così però intanto Russell ha iniziato ad arrivare davanti ad Hamilton solo quando è stato chiaro che Lewis se ne sarebbe andato”.