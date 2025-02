Dall’addio ai rossoneri all’avventura in Turchia, Morata torna a parlare: che frecciata al “nuovo” Milan

Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Galatasaray dopo aver lasciato il Milan nel mercato di riparazione è tornato a parlare del suo addio al Diavolo ai microfoni di Marca, raccontando la sua esperienza di sei mesi in rossonero e la nuova avventura in Turchia con la capolista della Super Lig.

Obiettivi chiari per l’ex attaccante di Juve, Atletico e Chelsea, oltre che capitano della Nazionale Spagnola. “Vogliamo la quinta stella sulla maglia, significherebbe vincere il campionato turco numero 25. Sono molto felice. Sto vivendo un’esperienza che a priori potrebbe essere diversa, ma ho trovato un Paese meraviglioso, una società incredibile e delle persone estremamente piacevoli. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto”.

Poi aggiunge: “Ho trovato un posto dove mi trattano in modo speciale, con tanto affetto, tanto amore e sono molto felice con la gente. Mi avevano detto che i turchi sono meravigliosi, e me ne sono reso conto. Ti darebbero tutto quello che hanno. Ho calma e tranquillità”.

Morata e l’addio al Milan: le dichiarazioni

Alvaro Morata ha poi parlato del Milan e della scelta di approdare in rossonero grazie a Paulo Fonseca dopo aver deciso di lasciare l’Atletico Madrid: “Sono andato al Milan per Fonseca, che mi ha dimostrato di volermi davvero. Dopo pochi mesi il progetto è cambiato. Non mi sentivo a mio agio. Ero andato lì per stare con Fonseca. Il Milan è un grandissimo club, con gente vicina e pieno di storia”.

Chiosa finale dopo l’addio al club di Via Aldo Rossi dopo soli sei mesi: “Alla fine ognuno deve pensare alle proprie cose. È facile dare un parere, ma se tutto va bene la prossima stagione giocherò la Champions League e per me sarebbe una cosa importante. Volevo continuare a competere ai massimi livelli europei, cosa che non è facile”.