“Non corro più”: Mondiale nel caos, il campione scappa via

Il Mondiale inizia con delle dichiarazioni fortissime che potrebbero addirittura far saltare il banco sin da subito

Spesso nel mondo dei motori le polemiche sono all’ordine del giorno, specialmente all’inizio dei rispettivi Mondiali. Le tante novità, sia regolamentari che di piloti che cambiano scuderie, sono figlie di diversi commenti che il piacere delle volte sono contrastanti tra loro.

Questa volta è dalle due ruote che arriva una dichiarazione fortissima con tanto di minaccia di addio. La situazione a suo dire è intollerabile e sarebbe disposto anche a rinunciare a correre pur di evidenziare quanto sia grave la dinamiche che ha riscontrato.

Il pilota: “O cambia tutto o me ne vado”

Toprak Razgatlioglu, campione in carica del mondiale WSBK, si è arrabbiato parecchio circa la situazione che si sta vivendo in Superbike, tanto da definirla “Coppa Ducati”. Ma per quale motivo? Nella prima settimana, la Ducati ha vinto tutte e tre le gare del weekend, con l’intera top 6 di marchio Ducati.

Razgatlioglu, che era riuscito in Gara-1 a spezzare questo dominio, ha voluto subito mettere in chiaro le cose in conferenza stampa: “Tutte le Ducati sono davanti, non è una situazione normale. Nelle prossime gare in Europa voglio lottare contro la Ducati: il mondiale sembra una Coppa Ducati, ma in questo mese lavoreremo per cercare di tornare più forti”.

La bomba però arriva più tardi: “Non mi sorprende che Bulega sia veloce, era forte anche lo scorso anno. E anche Alvaro non è male. Ma quest’anno tutte le Ducati sono davanti. Spero non si continui così perché altrimenti non si divertirà più nessuno. Se il mondiale Superbike dovesse continuare così, allora credo che in futuro non correrò più qua“.