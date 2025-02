Schumacher, la notizia è appena arrivata: annunciato l’addio

La notizia è diventata ufficiale con l’annuncio addio: l’ultim’ora riguarda anche Michael Schumacher, tutti i dettagli

Un punto di riferimento. Michael Schumacher è stato questo per la Formula 1 e continua ad esserlo.

Lo è stato in pista con i suoi trionfi, lo è stato fuori pista come esempio da seguire. Il pilota tedesco non ha soltanto vinto, ma anche contribuito al miglioramento di questo sport impegnandosi in prima persona in alcune circostante. Noto, ad esempio, il suo impegno per la sicurezza tanto che è stato anche presidente della GPDA, la Grand Prix Drivers’ Association.

Si tratta dell’associazione dei piloti che si occupa proprio dei temi relativi alla sicurezza dei piloti. Un’associazione nata una prima volta nel 1961 e che ha poi vissuto un periodo di stop dal 1982 al 1994 per contrasti con la Federazione. Nel 1994 però, dopo il tragico weekend di Imola con le morti di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, si è riformata. Tra i suoi presidenti, come detto, c’è stato anche Michael Schumacher, in una lista che comprende anche il fratello Ralf, oltre a Barrichello, Heidfeld, De la Rosa, Coulthard ed altri piloti.

Attualmente il numero 1 della GPDA è Alex Wurz, ma novità ci sono per quanto riguarda il ruolo di direttore. Oltre a George Russell e ad Anastasia Fowle, l’incarico era fino a poco tempo fa ricoperto da Sebastian Vettel che ha però detto addio, lasciando il suo posto vacante.

GPDA, Sainz nominato direttore: tra i presidenti anche Schumacher

Nei giorni scorsi è stato annunciato il sostituto di Sebastian Vettel e si tratta dell’ex ferrarista Carlos Sainz.

Lo spagnolo, da quest’anno alla guida della Williams, ha commentato con felicità e orgoglio la sua elezione a direttore dell’associazione: “Sono appassionato del nostro sport e penso che noi piloti abbiamo la responsabilità di fare il massimo per lavorare con tutti i soggetti presenti in F1. Perciò – le sue dichiarazioni – sono felice ed orgoglioso di fare la mia parte assumendo il ruolo di direttore“.

Soddisfazione espressa anche dal presidente Wurz che ha accolto Sainz come nuovo direttore GPDA: “Carlos è stato per anni un membro attività ed impegnato della nostra associazione, apprezziamo l’impegno per ricoprire questo importante ruolo“. Sainz andrà quindi ad affiancare Russell e Fowle come direttore, prendendo il posto di un altro ex ferrarista come Vettel. Uno che ha guidato sempre nel segno di Schumacher di cui è stato grande amico e che ha spesso ricordato proprio Michael in maniera molto affettuosa.