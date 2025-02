Sinner, la Wada cambia idea: niente squalifica

La WADA cambia idea sulla squalifica di Jannik Sinner: niente punizione, arriva un verdetto clamoroso! “Solo una tirata d’orecchie”

Arriva una clamorosa novità da parte della WADA. La storia della positività di Jannik Sinner al Clostebol, arrivata dopo un test antidoping svolto all’Indian Wells del marzo di un anno fa, si trascinava a lungo da diversi mesi. Tutti volevano arrivare ad una soluzione, l’altoatesino in primis, in quanto non è di certo facile convivere con una situazione del genere. E alla fine la soluzione del caso è arrivata.

Il campione azzurro e la WADA hanno patteggiato per arrivare a tre mesi di squalifica. Il male minore per Sinner che ora non può disputare competizioni ma riuscirà a partecipare ai tornei principali dell’annata come ad esempio il Roland Garros. Il rischio di una squalifica duratura più concreta (l’agenzia mondiale antidoping aveva chiesto uno stop da un anno a due) ha portato a trovare questo compromesso, nonostante Sinner si continua a professare innocente e di aver assunto la sostanza in maniera inconsapevole.

Sinner, la WADA cambia idea sulla squalifica: “Solo una tirata d’orecchie!”

Il tutto è definitivo, la squalifica è già in essere e dunque attiva. Eppure non si placa il chiacchiericcio mediatico intorno a questa notizia. Specialmente per i cosiddetti haters, quelli che sono avversi al tennista di San Candido, che chiedevano uno stop maggiore. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio che è a dir poco clamoroso.

Sembra che, infatti, a partire dal primo gennaio 2027 cambieranno le regole. E per una vicenda come questa i rischi saranno sempre minori per i tennisti. Lo ha ricordato la BBC Sport su Insider della WADA: “Con le nuove regole in vigore dal 2027, Sinner avrebbe ricevuto al massimo una tiratina d’orecchie”, dicono convinti. Da quella data, infatti, il “prodotto contaminato” diventerà “fonte di contaminazione” e dunque non più punibile come lo è oggi.

Ciò permetterà ad un atleta, in base alla propria negligenza e livello di colpa, di non andare nemmeno a giudizio, come nel caso di Jannik. Dopo diverse lamentele ricevute per un sistema che spesso è stato accusato di essere fallace, la WADA ha rivisto le regole e cambierà tutto a partire dal 2027. Intanto però ora restano in vigore quelle che già ci sono e quindi la squalifica del classe 2001 è effettiva.