Zanardi non può essere dimenticato: la frase che rallegra i tifosi

Il ricordo di Alex Zanardi continuerà sempre a vivere nei cuori dei tifosi e di chi lo ha conosciuto: il messaggio è stupendo.

I più giovani ricordano Alex Zanardi come un grande interprete della handbike ed in generale del mondo paralimpico. Un grande campione, rappresentante dello sport italiano, in grado di vincere ben quattro ori e due argenti ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, oltre a numerosi titoli mondiali. Ha scritto pagine e pagine di storia, battendo record su record, rendendosi simbolo di forza e resilienza, oltre che grande fonte di ispirazione.

La carriera di Alex Zanardi, però, comincia in pista. La passione per i motori lo ha portato ad arrivare fino alla Formula 1, dove ha corso per 5 stagioni tra Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Si era poi spostato nella CART, riuscendo a vincere due titoli nel 1997 e nel 1998 prima del tragico incidente che nel 2001 gli è costato l’amputazione delle due gambe e che gli ha cambiato per sempre la vita. Da lì si reinventa, sente il bisogno di cambiare e trova nella Handbike una nuova passione.

Il ricordo di Zanardi: messaggio commovente

Il bolognese non si è mai fermato, nonostante tutte le difficoltà che la vita gli ha presentato. Con coraggio e con passione ha saputo sempre andare oltre. Il tragico incidente del 2001 è stato paradossalmente il punto di un nuovo inizio, perché è chiaro che un’esperienza così segnante, con la morte che praticamente ti accarezza, ti porta poi ad affrontare la vita con uno spirito differente.

Alex Zanardi non si è mai arreso, ha sempre combattuto e continua tutt’ora a combattere. Un nuovo tragico incidente che lo ha coinvolto a giugno 2020 nel corso di una staffetta benefica lo ha costretto ad una nuova dura battaglia con la vita. Dopo mesi e mesi di interminabili cure e operazioni, l’ex pilota ha riacquistato coscienza solamente nel gennaio 2021 ed è potuto tornare a casa nel dicembre dello stesso anno, dopo aver raggiunto una condizione di generale stabilità. Tuttavia, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il suo ricordo resta comunque vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e di chi ne ha saputo ammirare la sua storia. Jim Cooke, ex pilota e suo collega, lo ricorda così in un recentissimo post su X: “Alex Zanardi era un tipo divertente. Allegro ed estroverso. Una volta mi disse che in Italia se hai una Ferrari probabilmente potresti avere una ragazza, ma se hai uno scooter puoi trovare una vera donna. I suoi ragazzi di CGR Teams lo adoravano e tutti i suoi fan ancora lo adorano. Medaglia d’oro alle Olimpiadi Paralimpiche, campione CART”.