Assurdo Red Bull, la gaffe è epocale: Verstappen infuriato

Tra Max Verstappen e la Red Bull non tutto fila via liscio da qualche mese ed ora la gaffe non può che infastidire il campione del mondo

Ai nastri di partenza si presenta ancora una volta come l’uomo da battere. Max Verstappen ormai ci è abituato, perché chi vince quattro mondiali di fila sa che tutti gli occhi saranno puntati su di lui.

Rispetto al passato però l’olandese ha qualche perplessità in più sulla capacità della Red Bull di garantirgli una macchina competitiva. La seconda metà della scorsa stagione, infatti, ha visto la scuderia austriaca in difficoltà contro McLaren e Ferrari ed allora non possono che esserci dubbi sulla realtà competitività della vettura. Il gap è stato ricucito in questi mesi oppure Verstappen dovrà inventarsi una magia per riuscire a competere per il titolo?

L’interrogativo sarà sciolto tra meno di tre settimane in Australia con il primo Gp dell’anno che spazzerà via le incertezze sul reale valore di tutte le venti vetture in griglia. Intanto però in casa Red Bull tiene banco anche un altro argomento e riguarda alcune dichiarazioni pronunciate da Christian Horner presentando Liam Lawson.

Red Bull, Horner fa infuriare Verstappen: la frase su Lawson

Il 23enne neozelandese è stato scelto come secondo pilota al fianco di Verstappen, una volta chiusa l’esperienza con Sergio Perez.

Su di lui sono riposte le speranze della Red Bull di incamerare punti preziosi per tornare a vincere il mondiale costruttori, anche se appare chiaro che il giovane non potrà impensierire il più esperto e talentuoso compagno di scuderia. Proprio Verstappen è stato ‘vittima’ di una gaffe di Horner che non lo avrà messo di buon umore.

Parlando di Lawson, il team principal della Red Bull ha affermato che “è chiaro quel che Liam dovrà fare. Non ci si aspetta che batta un quattro volte campione del mondo, sarebbe fantastico se ci riuscisse“. Una frase, quest’ultima, che sembra quasi spingere per un ribaltamento di gerarchia all’interno del team, anche se non era questo il senso. Horner ha poi aggiunto che non ci saranno ordini di scuderia, ma che Lawson “non deve sentirsi sotto pressione, anzi dobbiamo togliergliela il più possibile“.

Dichiarazioni che avranno un po’ fatto storcere il naso a Verstappen, soprattutto la parte sul “sarebbe fantastico” se Lawson riuscisse a batterlo. Una gaffe che mette ulteriore pepe ad una stagione di Formula 1 che si preannuncia ricca di spunti di interesse.