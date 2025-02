Assurdo Sinner, ranking ribaltato: il sorpasso è ufficiale

Per Jannik Sinner le notizie non mancano mai ed arriva anche il sorpasso ufficiale nel ranking: tutto ribaltato, che sorpresa

Fermo, senza poter giocare, né allenarsi (almeno ufficialmente). Jannik Sinner vive sospeso e prova a rilassarsi in famiglia per mettersi definitivamente alle spalle il caso clostebol.

Dovrà restare lontano dai tornei fino al 4 maggio, mentre soltanto il 13 aprile potrà allenarsi in maniera ‘ufficiale’, dovendo fare i conti fino ad allora con campi non affiliati e sparring non professionisti. L’obiettivo è tornare in perfetta forma quando ci sarà da affrontare il torneo di Roma, il Masters 1000 a cui l’altoatesino forse tiene di più considerato che si giocherà davanti ai propri tifosi.

Un appuntamento al quale Sinner spera di presentarsi ancora da numero 1 e da questo punto di vista una mano gliel’ha stanno dando i suoi più diretti inseguitori: Zverev e Alcaraz. Il tedesco ha perso ai quarti di finale di Rio de Janeiro per mano di Francisco Comesana, mentre Alcaraz è uscito sempre ai quarti a Doha, battuto da Jiri Lehecka. Con questi risultati i due non sono riusciti ad avvicinarsi più di tanto al numero 1 al mondo (solo lo spagnolo ha recuperato 100 punti) e hanno quindi reso impossibile un aggancio nel breve periodo.

Sinner numero 1 fino a Montecarlo: 43 settimane da leader

Anzi, dopo i risultati sudamericani dei rivali di Sinner, c’è la certezza che il numero 1 resterà nelle mani del campione italiano almeno fino al torneo di Montecarlo in programma ad inizio aprile, ad un mese dagli Internazionali di Roma.

Ecco quindi che l’italiano potrà toccare quota 44 settimane al vertice del ranking, superando tre campioni come Ilie Nastase, Andy Murray e Gustavo Kuerten, che si sono fermati rispettivamente a 40, 41 e 43 settimane da numero 1. Attualmente Sinner ha tagliato il traguardo delle 38 settimane in cima alla classifica, superando Alcaraz, ed ora ha la certezza di restare leader per altre cinque settimane, superando Nastase, Murray e Kuerten.

Poi, considerata la sospensione, dipenderà tutto dai risultati che riusciranno ad ottenere Zverev e Alcaraz. Il tedesco difenderà 700 punti fino a Montecarlo (200 Indian Wells, 400 Miami e 100 Montecarlo), mentre lo spagnolo dovrà provare a tenersi i 1200 punti conquistati nel Sunshine Double con la vittoria a Indian Wells lo scorso anno. I due saranno chiamati a un filotto di successi per pensare di prendersi il primo posto prima di Roma. Insomma, almeno finora Sinner riesce a vincere anche non scendendo in campo.