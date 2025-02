Napoli, il DS Manna allo scoperto: Kvara, Osimhen e i rinnovi. “Ecco la verità”

Il calciomercato del Napoli è molto attivo anche in vista dell’estate, con il DS del Napoli, Giovanni Manna che ha fatto il punto soprattutto sui rinnovi e su alcuni temi caldi, in modo particolare su Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray e Kvicha Kvaratskhelia ceduto a gennaio al PSG.

“I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l’annuncio. Con Meret stiamo parlando, Anguissa è situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta. Stiamo lavorando al futuro”.

Calciomercato Napoli: le parole su Osimhen e Kvaratskhelia

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport 24, tra i tanti temi affrontati sul calciomercato ha anche rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro dell’attaccante nigeriano. “Victor (Osimhen, ndr.) è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso”.

Non potevano mancare anche delle parole sull’addio burrascoso del fantasista georgiano. “Kvara? Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato, secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire alle cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta”.