Coppa Italia, Juventus-Empoli: le formazioni ufficiali. Niente turnover per Motta!

Ultimo quarto di finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, la Juventus ospita l’Empoli. La squadra di Thiago Motta reduce da quattro vittorie consecutive in campionato (la prima delle quali proprio contro i toscani) ma anche dall’eliminazione in Champions League punta alla semifinale per provare ad ottenere almeno un trofeo. L’Empoli, dopo aver eliminato Torino e Fiorentina, punta a riscattare un periodo nerissimo in campionato e soprattutto l’ultima gara negativa (0-5 contro l’Atalanta) definita dallo stesso mister D’Aversa “una figura di m****).

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. All. Thiago Motta.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace; Colombo, Konate. All. D’Aversa.

Ad attendere la vincitrice della sfida, in semifinale, c’è già il Bologna che a inizio febbraio aveva eliminato l’Atalanta.