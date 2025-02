Interviene un super campione, difeso Mourinho: la stoccata alla sua ex squadra è virale!

Dopo il pareggio a reti bianche tra Galatasaray e Fenerbahce dello scorso lunedì, da alcuni giorni sono nel mirino le dichiarazioni pronunciate da José Mourinho, condannato dalla capolista della Super Lig turca per “razzismo”. Lo Special One, in conferenza stampa, si era soffermato sui comportamenti della panchina dei padroni di casa dopo una protesta veemente, dichiarando che “saltavano come scimmie“.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il tecnico portoghese potrebbe ricevere una lunga punizione dopo la denuncia dei primi in classifica: come recita l’articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA, la pena si aggirerebbe fino a 10 giornate di squalifica. sostegno del suo ex allenatore ai tempi del Chelsea, è intervenuto sui propri account ufficiali, Didier Drogba, che in passato ha anche indossato la casacca del Galatasaray.

La lettera social di Didier Drogba al Galatasaray dopo l’attacco a José Mourinho

“Caro Galatasaray. Sai quanto sono stato orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e sai quanto ami il club più vincente della Turchia!! Tutti sappiamo quanto possano essere appassionate e accese le rivalità, e ho avuto la fortuna di sperimentarlo.

Ho visto i recenti commenti su Mourinho. Credetemi, conosco José da 25 anni e posso assicurarvi che non è un razzista e la storia (passata e recente) è qui per dimostrarlo. Concentriamoci sulle nostre partite, sosteniamo i nostri brillanti Lions e vinciamo il campionato per avvicinarci alla numero 5. Come può il mio “padre” essere razzista. Forza ragazzi.”