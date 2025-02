ESCLUSIVA SI Albanese: “Juve, riflessioni in corso su Thiago Motta”

Dopo l’eliminazione in Champions League e quella in Coppa Italia a distanza di una settimana, come riportato da Giovanni Albanese, iniziano le prime riflessioni intorno a Thiago Motta: è in discussione il progetto tecnico dell’italo-brasiliano con la dirigenza della Juventus che starebbe riflettendo sull’esonero immediato.

Tre fallimenti stagionali per la Juventus che dopo il Ko nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in meno di 8 giorni ha visto sfumare altri due grandi obiettivi: il PSV ha avuto la meglio della Vecchia Signora nei play-off di Champions League e una settimana dopo l’Empoli ha buttato fuori dalla Coppa Italia i bianconeri, campioni in carica, nei quarti di finale.

Esonero Thiago Motta: fallimento Juve

Dopo 8 mesi potrebbe finire, anticipatamente, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera con l’ex Bologna e Spezia che in conferenza stampa e ai microfoni di SportMediaset, ha sparato a zero contro la sua squadra, con un termine in particolare che ha caratterizzato le sue dichiarazioni e l’analisi del match di Coppa Italia. “Vergogna“.

Una stagione iniziata male e proseguita come peggio non potrebbe con la società che nelle prossime ore potrebbe decidere il futuro di Thiago Motta, con il ko dello Stadium che potrebbe costare caro al tecnico italo-brasiliano, il quale rischierebbe sempre di più di essere esonerato dopo una prestazione a dir poco imbarazzante contro l’Empoli.