Juventus, batti un colpo! Serve convincere anche sul piano della prestazione

La Juventus sfida l’Empoli questa sera per accedere alla semifinale di Coppa Italia. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri hanno risposto presente vincendo contro il Cagliari in campionato e dando così continuità di risultati in Serie A. Adesso è arrivato il momento di vincere anche in Coppa Italia e l’obiettivo è chiaro: lottare senza indugio per proseguire il cammino.

Thiago Motta sta facendo un percorso e vuole continuare sul solco del lavoro tracciato. Ci si aspetta molto di più dal collettivo, ma qualche piccolo miglioramento si è visto negli ultimi mesi. Questa sera serve convincere anche sul piano della prestazione.

LE PAROLE DI MOTTA IN CONFERENZA DOPO CAGLIARI

“Una bella risposta non solo per il risultato. Quello è la cosa più importante, però dobbiamo meritarlo. Oggi abbiamo meritato con un grande primo tempo, creando delle occasioni ma non abbiamo chiuso la partita. E quando non chiudi la partita non è mai facile. Sappiamo che il livello del nostro campionato è complicato. Ma è anche una mancanza di lucidità nostra, venivamo da 130′ di gioco e abbiamo rigiocato dopo tre giorni, voglio pensarla anche così. Abbiamo sofferto, nel secondo tempo non abbiamo dominato come nel primo. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, dobbiamo chiudere meglio e aumentare il nostro vantaggio sull’avversario. Sulla prima pressione abbiamo fatto bene ma abbiamo concesso delle ripartenze all’avversario che non ci possiamo permettere. Abbiamo giocato tanto nella metà campo avversaria, ma dobbiamo concludere meglio”.

Vlahovic e Kolo Muani?

“Vlahovic e Kolo Muani possono giocare insieme. Dobbiamo pensare le migliori soluzioni del momento. Venivamo da tante partite giocate. In futuro se capiterà che quello sia il momento di necessità, possono giocare tranquillamente insieme”.

Gestione Vlahovic?

“Lui gioca perché se lo merita. Il nostro rapporto è fantastico. Abbiamo un ragazzo forte, con una forte mentalità. Sa come funziona la nostra filosofia, si allena sempre bene ed è sempre in condizione di aiutare i suoi compagni. Il rapporto con Dusan è ottimo, da parte sua dà tutto, ha rispetto per le decisioni e lavora al massimo. Oggi ha fatto una grande gara, non solo per il gol ma anche per i movimenti”.