Manchester United, altra papera di Onana: il portiere nel mirino dei tifosi

Continua il momento no di André Onana con la maglia del Manchester United, con l’ex portiere dell’Inter protagonista in negativo in Premier League nel match contro l’Ipswich Town. La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 2-2 e con i Red Devils che dopo i primi 45 minuti sono in inferiorità numerica complice l’espulsione dell’ex Lecce Patrick Dorgu.

Dopo l’iniziale vantaggio ospite con Philogene, i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio subendo allo scadere il pareggio degli ospiti sempre del classe 2002: tiro cross insidioso, con una papera clamorosa del portiere camerunese. Il pallone attraversa tutta l’area di rigore, l’ex Inter lo lascia scorrere e la sfera si infila alle sue spalle provocando una reazione veemente del pubblico di Old Trafford, stanco ed esausto dopo l’ennesima indecisione di Onana.

Manchester United: Onana nel mirino della critica

“Forse il peggior portiere nella storia della Premier League”, o ancora “Onana concede tutto ciò che gli capita. Non credo che riusciremo a ottenere nulla con lui”. I tifosi furibondi sui social: “Sbarazzarci di De Gea per Onana è stato il più grande errore che abbiamo mai fatto come club. Non possiamo continuare a fingere” e “Preferirei avere un palo della porta vuoto piuttosto che avere Andre Onana. È il peggior portiere nella storia del Manchester United, vanifica tutti gli sforzi dei giocatori”.