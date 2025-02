“Rafael puzza?”. E Leão si infuria su Tiktok!

Rafael Leão continua a far parlare di sé anche sui social network. E come ogni volta non si limita a scrivere cose banali, ma risponde a tutti coloro che parlano in qualche modo di lui in toni non positivi. Questa volta a finire nel mirino del calciatore portoghese del Milan sono il podcast “Gurulandia” e la nota influencer Michelle Comi. Ospite del podcast la Comi ha parlato esplicitamente dei suoi gusti in fatto di uomini, imbeccata dai conduttori. L’infelice scambio di battuta tra i conduttori di Gurulandia e la Comi ha provocato una lunga scia di commenti, compreso quello del giocatore stesso. Nel mirino di Leão è finita soprattutto la domanda “Rafael puzza?”.

La risposta di Leão tra i commenti all’estratto del video su TikTok non si è fatta attendere. Il numero 10 del Milan ha commentato che le domande non hanno senso e nel 2025 si dovrebbero avere altri argomenti di cui parlare. La rabbia di Leão è dunque esplosa dopo questo scambio di battute poco apprezzabile tra i conduttori e l’influencer che aveva risposto senza troppi giri di parole pur non sapendo chi fosse il Rafael Leão.

Non è la prima volta che il portoghese si rende protagonista di risposte sui social network, qualora si parli di lui. In precedenza, il portoghese aveva ingaggiato un duello a distanza con Antonio Cassano, che più volte aveva criticato aspramente il milanista. Niente a che vedere con la polemica odierna, in cui il calciatore è stato tirato in ballo per motivi molto meno piacevoli e soprattutto futili. Da qui la sua rabbia, giustificata e la risposta