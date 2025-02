La nuova Serie A e la chiusura del calciomercato in Italia: il doppio annuncio spiazza tutti

Arrivano importanti novità sulla prossima Serie A 2025-26 considerando gli impegni di Inter e Juventus nel Mondiale per Club visto che le formazioni di Simone Inzaghi e Thiago Motta potrebbe terminare la loro regular season il 13 luglio 2025. Nella serata di ieri, poco dopo l’Assemblea di Lega che si è svolta a Milano, il presidente Ezio Simonelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni fornendo un aggiornamento considerevole sull’inizio del campionato.

“Settimana scorsa mi sono sbilanciato al 99% e credo sarà questa la decisione: non è una decisione del presidente, ma del consiglio, e credo che sarà questa la data più plausibile. Confermo che molto probabilmente sarà il 23-24 agosto“.

L’INIZIO DELLA NUOVA SERIE A E NON SOLO: L’ANNUNCIO SULLA POTENZIALE CHIUSURA DEL CALCIOMERCATO

“Un tema che ci accomuna con alcune Leghe è quello legato alla data di chiusura del calciomercato – ha concluso Simonelli -. L`Italia e l`Inghilterra vorrebbero chiuderlo prima dell`inizio del Campionato, però occorre che ci sia unanimità, invece la Spagna ha interesse a mantenerlo aperto fino al 31 agosto, così come anche Francia e Germania. In questo caso ci dovremmo anche noi adeguare per essere allineati con le altre principali Leghe europee”.

Il campionato di Serie A al lavoro già per la prossima stagione con il campionato in corso che vede tre squadre protagoniste nella lotta al vertice con Inter, Napoli e Atalanta distanti soltanto tre lunghezze e, con le inseguitrici pronte a sfruttare il minimo passo considerando il big match del Maradona in programma sabato alle 18 con gli azzurri di Antonio Conte a caccia di una vittoria che manca da quattro giornate e con i nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, desiderosi di continuità dopo il successo in Coppa Italia e con l’occhio che strizza al prossimo impegno in programma in Champions League e valevole per gli ottavi di finale contro il Feyenoord.