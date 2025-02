Sandro Tonali all’Inter? L’ex Milan tuona: la verità sul mancato approdo in nerazzurro!

Il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, è uno dei punti di riferimento della mediana di Eddie Howe: dopo la squalifica per calcioscommesse, il numero 8 della Nazionale Italiana è tornato in campo la scorsa estate diventando essenziale sia per Luciano Spalletti che per i Magpies.

Dopo il burrascoso addio al Milan per una cifra importante, l’ex Brescia ha deciso di ripartire dall’Inghilterra e dalla Premier League con l’agente, Beppe Riso, che ultimamente ha anche rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito, che, nella giornata di oggi ha rilasciato delle dichiarazioni di mercato, rivelando alcuni retroscena in modo particolare sull’interesse dell’Inter.

“Mi è capitato di pensare a quando potevo andare all’Inter. Non l’ho mai accettato”. Così Sandro Tonali, ai microfoni de La Repubblica: “Non è stato perché non siano una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%. Ogni giorno se ne parlava. Sentivo il mio procuratore e i dubbi erano grandi. La montagna che non volevo scavalcare”.

Sandro Tonali all’Inter? Decisivo Paolo Maldini

Poi la svolta raccontata dallo stesso Tonali sul mancato trasferimento in nerazzurro e il decisivo blitz dell’allora dirigente del Milan, Paolo Maldini: “La chiamata di Paolo Maldini ha cambiato tutto, mi ha fatto felice e ho detto: ‘O vado al Milan o resto al Brescia’. Me l’ha trasmesso mio papà, questo legame con il Milan. Facevo colazione con la tazza rossonera di Gattuso e quando si è rotta ho costretto mia mamma a sistemarla pezzettino per pezzettino. Quando il trasferimento si è concretizzato, ho chiesto a Rino il permesso di indossare la sua numero 8”.

Tantissimi bei ricordi nella mente dei tifosi rossoneri in modo particolare lo Scudetto 2021-22 conquistato dopo una battaglia all’ultimo sangue con l’Inter che ha permesso al Milan di tornare sul tetto d’Italia alzando al cielo il 19esimo Tricolore della sua leggendaria storia!