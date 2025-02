Batosta inattesa, deve operarsi: stagione già finita

Un colpo di scena improvviso: cambiano i piani della stagione dopo che l’atleta dovrà operarsi e restare a riposo

Per gli atleti, le stagioni possono finire con netto anticipo. Basta un infortunio ed ecco che tutta la preparazione svolta in estate viene gettata alle ortiche e l’unico obiettivo, invece di quelli di squadra, è quello di recuperare il prima possibile per tornare in campo.

Insomma, in questo caso ci si trova davanti ad uno di quei problemi fisici dove l’unica soluzione è l’intervento chirurgico. Non trattandosi di un problema di poco conto, è inutile forzare il recupero o anticipare il rientro senza che le cose si siano stabilizzate.

Operazione e stop: l’infortunio è serio

La Sir Safety Perugia dovrà fare a meno del proprio centrale Roberto Russo per tutta la stagione. Il pallavolista di origine palermitane dovrà fermarsi ancora, una situazione che ha già purtroppo vissuto parecchie volte nel corso della sua carriera sportiva.

Russo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un’ernia del disco dunque un intervento chirurgico per migliorare la situazione. I tempi di recupero ad oggi non hanno una data precisa, ma essendo importante si potrebbe addirittura vederlo out per tuta la stagione.

A comunicare è il sito ufficiale del club. “Nel corso della settimana l’atleta Roberto Russo ha lamentato una sintomatologia a carico dell’arto inferiore sinistro che ha richiesto valutazione clinica e strumentale da parte dello staff sanitario. E’ stato sottoposto prontamente a risonanza magnetica che ha evidenziato ernia del disco comprimente la radice nervosa omolaterale di L5-S1, causa della sintomatologia evidenziata”.

“Per tale ragione – si legge – è stata posta indicazione al trattamento chirurgico che verrà eseguito probabilmente già nel corso della prossima settimana. L’atleta, ha iniziato da subito terapia medica specifica che contribuirà ad una migliore gestione generale del quadro evidenziato, anche in vista dell’imminente intervento chirurgico. Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli ed aggiornamenti in merito”.