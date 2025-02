Bomba dalla Francia: il Lione fa ricorso contro il PSG per l’acquisto di Kvaratskhelia

Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia che riguarda il Lione. John Textor, presidente del club, secondo l’Equipe avrebbe mandato una mail facendo esplicito ricorso per l’acquisto di Kvaratskhelia, approdato a gennaio al PSG. Secondo il Lione l’acquisto “è stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni”.

L’articolo a cui si rifà il club francese prevede che “in caso di violazione di una delle disposizioni riguardanti la qualifica e/o la partecipazione di un giocatore, e indipendentemente da altre eventuali sanzioni applicabili, il club colpevole perde la partita, ma il club che presenta la richiesta non beneficia dei punti corrispondenti alla vittoria dell’incontro”.

Giovanni Manna, ds del club partenopeo, ha parlato così a Sky dell’addio di Kvara: “Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato, secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire a cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta”.

Manna aveva aggiunto: “Conte è un valore aggiunto, sempre. Il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, in ogni momento, anche in quelli negativi, che capitano. È una persona che cerca sempre l’eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente e leale per raggiunge gli obiettivi prefissati. De Laurentiis è un presidente presente, che mi sta accompagnando in questo percorso, ne sono piacevolmente sorpreso”.

Sulla lotta al vertice: “Serve restare attaccati alla realtà, stiamo facendo un percorso importante e sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano criticità, ambientali o di pressione. Vanno fatti degli step, che si colgono solo tempo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo anche essere oggettivamente realistici”.

Quali sviluppi ci saranno? Presto ne sapremo di più.