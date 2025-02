Impresa epica dell’Empoli, D’Aversa: “Scritto la storia di questo club”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, in conferenza stampa dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: i toscani fanno un’altra vittima illustre e, dopo aver buttato fuori la Fiorentina, superano la Juventus dopo i calci di rigore. “Questi ragazzi sono venuti qui a fare una grandissima partita. Hanno scritto la storia di questo club. Dobbiamo pensare alla partita di Marassi contro il Genoa. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e di poter arrivare alla salvezza. Ora dobbiamo lavorare e uscire dalla situazione in cui ci siamo ritrovati in campionato”.

Poi aggiunge: “Io non credo ci sia bisogno di caricare una squadra quando vieni a giocare contro la Juventus in uno stadio bellissimo. Io solo detto di viverla nella giusta maniera e che la squadra reagisse dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Non era semplice fare la partita che abbiamo fatto e ci sarebbe stato del rammarico nel non passare il turno. Mi hanno stupito nella serenità nel tirare i rigori da veterani. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso. La salvezza per noi sarebbe un miracolo”.

Non solo d’Aversa, anche Maleh esulta dopo la qualificazione

Youssef Maleh, centrocampista dell’Empoli in conferenza stampa dopo le parole del suo allenatore, con il numero 88 che ha sbloccato il match dello Stadium. “Vittoria? Sicuramente ci porta tanto entusiasmo. Ultimamente non stiamo riuscendo a fare punti, però cerchiamo sempre di approcciare così le partite e oggi abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Anche oggi abbiamo sbagliato tanti gol e potevamo chiuderla prima. In campionato stiamo avendo sfortuna e ci mancano tanti giocatori”.