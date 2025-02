Debacle Juve, i social impazziscono: “Motta out”. Ma Giuntoli ha un’altra idea

È l’argomento più caldo del giorno e non potrebbe essere altrimenti. Fa ancora tanto rumore la debacle della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Un’eliminazione arrivata ai rigori ma che si sarebbe potuta consumare anche all’interno dei 90 minuti regolamentari, considerando un primo tempo disastroso dei bianconeri, e una ripresa più aggressiva, ma certamente non meno svagata.

Tantissime le occasioni per i toscani, che si sono presentati allo Stadium pensando alla sfida delicatissima del Ferraris contro il Genoa.

Motta furioso, i social lo attaccano. Nelle interviste post-partita non si è fatta attendere l’autocritica del tecnico della Vecchia Signora, che ha più volte ripetuto il sostantivo ‘vergogna’ a certificare una prestazione totalmente da dimenticare. Sui social i tifosi sono impazziti, chiedendo l’esonero del tecnico, reo di non aver fatto breccia nella testa dei giocatori: “In una settimana la Juve si è bruciata la stagione”, è la frase più ricorrente dei tifosi bianconeri sul web.

La trasferta di Eindhoven aveva allarmato per l’approccio di un secondo tempo interamente difensivo, quasi di consegna sistematica alle mani dell’avversario. Motta ha sempre chiesto una metodologia differente: più verticalità nella manovra, aggressione immediata e recupero palla. Ma il suo calcio proposto a Bologna, alla guida della Juve ancora non si è visto.

Giuntoli si è fatto sentire nella giornata odierna

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli si è fatto sentire ai microfoni di Sky Sport: “Le parole di Thiago Motta? Siamo in linea con quello che ha detto il mister, ieri è stata una prestazione inaccettabile e ne siamo convinti anche noi. Stamattina abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti e la squadra per prima di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime dodici partite”.

Verrà fatto un bilancio a fine stagione o si va avanti così?

“Siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia valido e che in futuro possa darci grandi soddisfazioni, Motta non è in discussione. Ieri è stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie di fila in campionato e siamo molto dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, che possa incontrare delle difficoltà, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta. Motta ha voluto richiamare la squadra in un momento molto delicato”.

Serve una svolta immediata. E il futuro…

Inevitabilmente la Juventus deve invertire la rotta: l’obiettivo minimo diventa ormai il quarto posto, da raggiungere senza se e senza ma per salvare anche l’identità del bilancio con la prospettiva di futuri investimenti. Ed ecco che sarà fondamentale ripartire già da lunedì: la sfida al Verona sarà un test per verificare l’atteggiamento di tutta la squadra.