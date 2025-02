Distrutto da Verstappen, ammissione Red Bull: porte in faccia

Un clamoroso retroscena scuote il mondo della Formula 1 a poche settimane dall’inizio della nuova stagione: la rivelazione.

Mancano poco meno di due settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione. Cresce l’attese per vedere finalmente riaccendere i motori, con il primo gran premio della stagione che è in programma per il weekend del 16 marzo in Australia, nella classica tappa a Melbourne. Aumenta l’attesa anche e soprattutto perché, rispetto alle passate stagioni, le novità tecniche e gli stravolgimenti sulla griglia promettono di regalare sorprese fin dalle prime battute. Tanti volti nuovi, da Lawson e Antonelli fino a Bearman e Bortoleto, ma anche tante conferme. Su tutte, quella dell’intramontabile Fernando Alonso.

Chi non fa più parte della griglia da ormai 2 anni è Sebastian Vettel, uno dei più grandi protagonisti dell’ultimo decennio di Formula 1. Il pilota tedesco ha scritto pagine importanti della storia più recente del motorsport, vincendo ben quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013 a bordo della Red Bull. E tuttavia, proprio a proposito del rapporto con la sua ex scuderia, arrivano clamorose rivelazioni su un possibile ritorno in F1.

Rivelazione shock su Vettel: “Verstappen lo avrebbe distrutto”

Sebastian Vettel ha salutato la Formula 1 nel 2022, dopo l’ultimo biennio vissuto con Aston Martin. Il tedesco ha sempre parlato di un addio legato principalmente a ragioni familiari e alla necessità di trascorrere più tempo con i propri figli. Cosa quasi impossibile, d’altronde, se si gira il mondo per 8 mesi all’anno. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale specializzato F1 Insider, il pilota avrebbe già fatto più di un pensiero per ritornare in gioco.

La clamorosa conferma da questo punto di vista è arrivata anche da Helmut Marko, che ha svelato: “A Sebastian avrebbe fatto piacere guidare con noi, ma crediamo che non avrebbe avuto senso. Max lo avrebbe sicuramente distrutto nel confronto, e ciò avrebbe rovinato la sua reputazione”. Il dirigente austriaco ha poi aggiunto a precisazione: “Abbiamo detto di no per proteggerlo, perché non sarebbe stato giusto nei confronti della sua carriera”.

E dunque, porta in faccia dalla Red Bull, che ha deciso di bocciare la candidatura del pilota tedesco e puntare piuttosto su Liam Lawson. Ma la scuderia austriaca non sarebbe stata l’unica ha ‘scartare’ Vettel. Sempre stando a quanto riferito da F1 Insider, il quattro volte campione del mondo avrebbe flirtato anche con Audi per un posto in Sauber. Anche in quel caso, il team ha preferito poi virare su Nico Hulkenberg.