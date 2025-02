Hanno beccato Sinner, la foto non mente: vale una cifra pazzesca

Jannik Sinner è stato immortalato in una foto che ha messo poco a fare il giro del mondo: vale una cifra pazzesca

Il calore di casa per mettersi tutto alle spalle. Jannik Sinner ha scelto la sua San Candido per trascorrere alcuni giorni di relax, la neve delle sue montagne per dimenticare tutto il caos che ha circondato nelle ultime settimane il suo nome.

Il numero 1 al mondo dovrà restare fermo per tre mesi, ormai la notizia è risaputa, a causa del patteggiamento con la Wada per il caso doping. Un caso che continua a sollevare polemiche con il campione italiano che spera che queste si plachino con il passare dei giorni, fino a sparire quando tornerà in campo per gli Internazionali d’Italia.

Intanto, come detto, si è concesso qualche giorno di vacanza in famiglia, prima di fare la sua prima apparizione pubblica dopo la squalifica. Sinner ha scelto Milano e la sfilata di Gucci (di cui è ambassador) che ha inaugurato la Fashion Week, per comparire nuovamente in pubblico dopo lo stop di tre mesi. Un’apparizione che è diventata subito virale anche grazie ad una foto che ha fatto registrare un boom di visualizzazioni e che può arrivare a valere una cifra pazzesca.

Sinner con Anna Wintour: quanto vale la foto

Non c’era solo Sinner tra le celebrità presenti alla serata inaugurale della settimana della moda di Milano.

Potrebbe sembrare poco o nulla, perché poco o nulla sembra a che fare con il mondo del #tennis🎾, ma queste immagini di Jannik #Sinner insieme ad Anna #Wintour alla #MFW valgono oro. E non parlo dal punto di vista economico. pic.twitter.com/L3oNsZfWJC — Carlo Galati (@CarloGalati) February 25, 2025

Accanto al campione italiano di tennis era presente anche Anna Wintour, una delle giornaliste più famose al mondo, direttrice di Vogue America, la più importante rivista di moda. I due sono stati immortalati in uno scatto che ha impiegato pochissimo tempo ha diventare virale. Il tennista indossava un classico vestito scuro, mentre la giornalista si è presentata con un abito rosso e occhiali da sole. I due hanno chiacchierato per un po’ insieme nel corso dell’evento.

La foto di Sinner e della Wintour insieme non è certo roba da poco tanto che, riporta il Corriere dello Sport, le agenzie di marketing la classificano con un valore di 5 stelle. Facendo due conti, considerato che la presenza ad un evento della direttrice di Vogue vale 100mila dollari e una foto con lei potrebbe portare ad un ritorno di immagine per chi le è al fianco quantificabile in 50mila dollari, è facile immaginare che la foto insieme a Sinner possa avere un valore pazzesco.

Calcoli che non interessano certo a Sinner che ha visibilità (forse troppa) già di suo e non ha certo bisogno di un surplus di notorietà.