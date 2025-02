Incubo Alcaraz, sconcerto dopo l’annuncio

“È quasi impossibile”. Parole forti sul tennista spagnolo, appena eliminato ai quarti dell’ATP di Doha per mano del ceco Lehecka numero 25 al mondo

Alcaraz ha zero chance, o quasi di insidiare il primo posto di Sinner nel ranking ATP in questi tre mesi di squalifica del tennista azzurro. Lo spagnolo è sempre terzo, distante 3.820 punti dall’altoatesino e 625 dal secondo, il bulgaro Zverev.

Alcaraz come Zverev, troppo discontinuo per insidiare Sinner

Proprio come Zverev, Alcaraz ha appena confermato di non avere quella continuità di rendimento che ha contraddistinto l’ultimo anno e mezzo di Sinner. E che sarebbe (stata) fondamentale per provare a togliere la corona dalla testa del classe 2001.

La scorsa settimana è stato fatto fuori all’ATP di Doha. L’eliminazione è avvenuta ai quarti di finale, per mano del numero 25 ceco Jiri Lehecka. Alcaraz ha letteralmente buttato via il match, anche se la sconfitta alla fine è stata netta.

Prima teste di serie del torneo, il classe 2003 di Murcia era partito col piede giusto fino al tonfo con Lehecka, mandando a casa il croato Marin Cilic in due set, poi in tre il nostro Luca Nardi, numero 85.

It’s been a pleasure to play in Doha for the first time! ❤️ Congratulations to @jirilehecka on a great match, and best of luck for the rest of the tournament! 🍀 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 20, 2025

Verdasco: “Con Sinner è il più grande di tutti”

Ultimi risultati a parte, il talento di Alcaraz – il più giovane tennista a prendersi la vetta del ranking: è accaduto nel 2022, a 19 anni e 4 mesi – resta fuori discussione. Secondo il connazionale Fernando Verdasco, ritiratosi a 41 anni dopo il ko nel doppio a Doha con Djokovic, Carlos è insieme a Sinner “il più grande di tutti” in questo momento.

Con Jannik, ha specificato l’ex numero 7, Alcaraz “è al di sopra di tutti gli altri. È un po’ come per Roger Federer, Rafa Nadal e Djokovic: all’epoca si vedeva che questi ragazzi erano diversi dagli altri – le parole di Verdasco riportate da ‘Tennis Temple’ – Per questo vincevano tutti i titoli più importanti, i Grandi Slam, almeno, i Masters forse”.

Numero Slam, Alcaraz e l’irraggiungibile Nadal: “È quasi impossibile”

Allo stesso tempo, però, Verdasco non crede che Alcaraz possa raggiungere lo straordinario numero di Slam (22, 2 in meno del primo Djokovic) conquistati dal connazionale Nadal. Carlos è a quota 4, ma davanti a sé ha ancora molti anni di carriera.

“Quello che posso dire è che è quasi impossibile, perché per vincere 22 Grandi Slam non è necessario essere così intelligenti. Bisogna però vincere due o tre Grandi Slam ogni stagione e per tanti anni”, ha sentenziato Verdasco.