“Inzaghi non ha più la fiducia totale dell’Inter”: ciclo finito, c’è anche il sostituto

Per l’Inter può esserci una rivoluzione importante quest’estate che potrebbe toccare anche Simone Inzaghi: non ha più la fiducia della società

Prima in classifica, agli ottavi di Champions e in semifinale di coppa Italia. La stagione dell’Inter entra nella fase conclusiva con tutti gli obiettivi alla portata della formazione di Inzaghi, nonostante qualche battuta di arresto che ha fatto scattare l’allarme.

Sono bastate un paio di partite no per far finire Simone Inzaghi sul banco degli imputati, ma i nerazzurri hanno la possibilità di rendere unica questa annata. Il tecnico piacentino è legato al club ancora da un anno di contratto, ma la sua avventura in nerazzurro potrebbe chiudersi prima del previsto.

Ne parla anche Michele Criscitiello sul proprio canale Youtube con un video in cui analizza quella che potrebbe essere una rivoluzione silenziosa per l’Inter. Una rivoluzione che potrebbe vedere coinvolto lo stesso Inzaghi. “Appena si perde o appena si pareggia una partita, la colpa è di Inzaghi – dice Criscitiello – . L’Inter deve stare attenta perché siamo in un passaggio delicato tra l’Inter italiana e l’Inter di Oaktree. Al Milan questo passaggio è andato male, all’Atalanta è andato bene“.

Come detto, a farne le spese potrebbe essere Inzaghi che “non ha la fiducia totale della società“. Così “Marotta, Ausilio e Baccin hanno un ottimo rapporto con Inzaghi, ma non si butterebbero nel fuoco per lui, perché sanno che probabilmente questo ciclo va a chiudersi. Inzaghi questa decisione non deve subirla, ma deve cavalcarla – aggiunge Criscitiello –. Significa che deve vincere lo scudetto, avvicinare il più possibile la finale di Champions, ma poi se ne deve andare. Doveva andare via lo scorso anno dopo la seconda stella, perché deve andare via da vincente“.

Criscitiello: “L’Inter guarda a Fabregas”

Michele Criscitiello continua la sua analisi e si sofferma anche su chi potrebbe essere il sostituto di Simone Inzaghi, nel caso in cui l’Inter dovesse optare per il cambio di allenatore.

“All’Inter qualcuno guarda anche alla panchina, si stanno guardando intorno, perché probabilmente in questo momento l’Inter valuta anche l’ipotesi di prendere un altro allenatore“.

Tra i papabili c’è anche Cesc Fabregas che sta facendo molto bene al Como, ma che non ha mai avuto esperienza da allenatore in squadre di vertice: “I cicli finiscono – spiega Criscitiello -, ma Inzaghi deve sapere che i suoi dirigenti stanno facendo un giro sul lago non solo per Nico Paz, ma anche per Fabregas. Per me non è pronto per allenare la squadra più forte d’Italia“.