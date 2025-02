La pazza idea di Piqué per rinnovare il sistema calcio!

Un’ipotesi stravagante che ha scatenato un vero e proprio dibattito. La proposta arriva dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué: “Non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0. Qualcosa deve cambiare. Sono certo che al 70′ si aprirebbero le partite”. Zero punti per una partita che termina a reti bianche: sarebbe questa la pazza proposta del fondatore della Kings League.

Poi è arrivata anche la domanda su Lamine Yamal: “La vera domanda è: Lamine sarebbe lo stesso Lamine se avesse giocato nella nostra generazione? Io credo che non avrebbe trovato spazio in campo”.

Negli scorsi giorni Ceferin ha parlato così del sistema calcio a Delo: “Ho sentito solo risposte positive. Inizialmente, l’attenzione era su chi critica, queste persone appaiono ogni volta che c’è un cambiamento. Circa il 99 per cento delle persone sia ora soddisfatto della rinnovata Champions League. “Siamo tutti stanchi del politicamente corretto. Qui nel mondo occidentale la libertà di parola non esiste più. Non possiamo più dire quello che pensiamo.

“I media hanno iniziato ad attaccare la UEFA e tutti hanno fatto marcia indietro dicendo: ‘Noi sosterremmo l’idea, ma i governi non ce lo permetteranno’. In realtà non hanno permesso che i bambini si reintegrassero nella società”.

Sulla nuova Champions League ha detto: “Ho sentito solo risposte positive – ha esordito -. Inizialmente, l’attenzione era rivolta ai critici di guardia, che appaiono ogni volta che c’è un cambiamento. Stimo che il 99 per cento delle persone sia ora soddisfatto della rinnovata Champions League. La competizione è ancora più imprevedibile di prima, è un successo perfetto. Tutte e tre le competizioni, tra cui Europa e Conference League, hanno successo. Gli sponsor sono lieti che le squadre più piccole abbiano l’opportunità di partecipare. Ora tutti vorrebbero essere a bordo e investire ancora di più nelle competizioni UEFA, e questo vale anche per la TV e altre emittenti che si sono assicurate la copertura delle partite”.

I giocatori sono davvero così stressati e stanchi come si dice?

“Il programma è completamente pieno e non c’è spazio per nuove competizioni, i giocatori sono tutti molto impegnati a giocare, probabilmente troppo. Ma in realtà, sono principalmente i giocatori ben pagati che si lamentano. La situazione è complessa: i club hanno bisogno di più partite per pagare giocatori e allenatori. Se ci fossero meno partite, allora la loro attività non sarebbe sostenibile”.

È possibile introdurre un tetto salariale in Europa, come ha recentemente menzionato Karl-Heinz Rummenigge?

“I nostri avvocati hanno anche parlato con l’Unione europea. Un tetto salariale rigido probabilmente non sarebbe possibile. Abbiamo già limitato la percentuale di entrate che il club può spendere per gli stipendi dei giocatori al 70 per cento. Abbiamo un sacco di club che non possono farcela e vogliono almeno l’80%, quindi potremmo doverlo cambiare. I club dovrebbero riconoscere che hanno bisogno di più partite se vogliono pagare i giocatori. Alcuni campionati nazionali hanno due coppe. Sono disposti ad avere meno squadre nel campionato o una coppa in meno? I giocatori sono disposti a prendere un taglio di stipendio? È un dibattito complicato, ma semplificato da vari “opinion maker” o allenatori a cui piace parlare di più quando stanno bene, e un po’ meno quando non lo sono. Dicono che la UEFA e la FIFA stanno solo prendendo soldi, ma la UEFA rimette il 97 per cento delle sue entrate nel calcio”.

Non solo la Champions League sta cambiando, ma anche l’ambiente in cui opera la UEFA. Importanti cambiamenti geopolitici si stanno svolgendo. Chi guadagna e chi perde, in questo contesto?

“L’Europa sta perdendo in ogni modo (anche se non nel calcio), soffocata da una drastica regolamentazione. Detto questo, non possiamo essere in guerra con tutti, e non possiamo predicare al mondo intero come devono essere fatte le cose, perché i fatti sono diversi. Inoltre, il nuovo presidente degli Stati Uniti sta pensando di imporre tariffe, che renderanno l’economia europea ancora meno competitiva, e non vedo alcun punto di forza nella politica europea. Non c’è nemmeno unità, e purtroppo l’Europa continuerà a perdere – per colpa sua”.

Rodri meritava di vincere il Pallone d’Oro?

“Assolutamente. Rodri era l’anima della squadra nazionale spagnola che ha vinto Euro 2024 e l’anima del Manchester City, che ha vinto praticamente tutto negli ultimi anni. Segna meno gol degli attaccanti e potrebbe quindi essere meno visibile alla persona media, ma gli esperti lo apprezzano. Ho scoperto che avrebbe vinto il Pallone d’Oro il giorno dell’evento, perché lo tengono deliberatamente segreto. Neanche nessun altro alla UEFA lo sapeva.