Lazio, brutte notizie per Baroni in vista del Milan: due titolari non si sono allenati

La Lazio di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia subita contro l’Inter – fra mille polemiche per il primo, contestato gol di Marko Arnautovic – si appresta a fare ritorno allo stadio di San Siro per la sfida di domenica sera contro il Milan, in campionato.

Dall’allenamento mattutino dei biancocelesti, non arrivano però notizie confortanti. Alessio Romagnoli, reduce da un affaticamento all’adduttore accusato proprio durante il match contro l’Inter, non si è infatti allenato con la squadra. Non si è visto nemmeno Dele-Bashiru, che ancora non ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto ad uscire nella sfida pareggiata contro il Venezia lo scorso fine settimana. Tornano invece in gruppo Patric e Matias Vecino che dunque si candidano per giocare contro i rossoneri.