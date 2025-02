Milan, Leao: “Non parlo del gol del pari perché se no succede un casino”

Rafael Leao, attaccante del Milan ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko esterno contro il Bologna nel recupero della 9^giornata di Serie A: “Secondo me avevamo la partita in mano, non c’è molto da dire. Il nostro obiettivo oggi era vincere, oggi come sempre. Siamo noi i colpevoli di oggi. Però è così. Dobbiamo alzare la testa, unirci e ora c’è una buona partita contro la Lazio, giochiamo a casa nostra ed è da vincere. Siamo delusi. Come abbiamo sofferto il gol, azioni un po’ strane… Se parlo diventa un po’ un casino. Ma sono cose che si vedono. È complicato. L’azione del loro primo gol loro è stata strana, ma dobbiamo guardare a noi: abbiamo fatto un primo tempo favoloso e dovevamo continuare così nel secondo tempo. Ora arriva un’altra partita importante contro un’altra squadra difficilissima. Spero di giocare a casa nostra e aiutare a prendere i tre punti”.

Milan, ancora Leao

La Lazio è l’ultima spiaggia: “Fino a fine stagione tutte le partite sono una finale. Oggi è finita così, siamo delusi ma adesso giochiamo contro un’altra squadra, difficilissima”. Ci credi ancora al quarto posto: “Ovvio. Ci sono tante partite ancora. La Serie A è difficile, tutti perdono punti. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro”.

Milan, Leao a Milan TV

Rafa Leao ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Bologna-Milan 2-1. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un gol come il mister aveva chiesto, andavamo bene tatticamente, eravamo vivi. Col loro gol ci hanno messo in difficoltà ed è stata una scena un po’ strana. Secondo me la partita l’avevamo in mano e abbiamo sprecato l’occasione“.

Cosa serve adesso: “Serve avere fiducia, non bisogna mollare. Serve trasmettere energia positiva, mancano tante partite. Ogni partita per noi è come una finale“.