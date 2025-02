Milan, Moncada fa annunci importanti sui rinnovi: i dettagli

Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan, ha fatto annunci importanti a DAZN sui rinnovi nel pre-partita di Bologna: “Oggi è un’altra finale. Abbiamo sbagliato la prima contro il Torino, per noi stasera è fondamentale per la Champions contro una bella squadra”.

Situazione rinnovi?

“I rinnovi sono molto positivi, abbiamo lavorato bene. Importante controllare i giocatori: non possiamo perderne uno in scadenza. Su Reijnders e Pulisic siamo molto vicini. Theo e Maignan? Stesso discorso anche per Theo e Maignan”.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Calabria, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.