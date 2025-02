Milan, squadra contestata dopo il ko con il Bologna

Dopo le sconfitte contro Torino e Bologna, la tensione tra il Milan e la sua tifoseria è aumentata ulteriormente. La Curva Sud ha duramente contestato squadra e proprietà, dopo il ko contro la formazione di Vincenzo Italiano, manifestando il proprio malcontento sia prima che dopo il match contro i rossoblù. La tifoseria rossonera ha intonato i soliti cori rivolti a Gerry Cardinale, con l’invito a cedere il club che hanno fatto da sfondo alla serata. Questi cori sono stati seguiti da insulti e invettive nei confronti dei giocatori, accusati di scarso impegno e risultati deludenti. Questi i canti dei tifosi rossoneri: “Siete una squadra di merda, ci avete rotto i c…..ni”, “Andate e lavorare” e “Ci avete rotto il cazzo”.

Milan, continua la contestazione

Nonostante l’incitamento durante la gara, il sostegno della curva non è bastato a evitare l’ennesima caduta stagionale, che alimenta il malcontento dell’ambiente rossonero. Il clima si preannuncia così incandescente anche per la sfida di domenica contro la Lazio a San Siro, dove la tifoseria potrebbe far nuovamente sentire la propria voce.

L’ennesima prestazione opaca ha aumentato le critiche verso una squadra che fatica a ritrovare compattezza e risultati. L’ombra del malcontento si allunga ora anche sulla dirigenza, con la piazza che chiede risposte immediate per invertire una rotta che rischia di compromettere la stagione.