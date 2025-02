Juve, Perin non si dà pace: “La delusione più grande! Non siamo stati al livello di questo maglia”

Mattia Perin, portiere titolare di Coppa Italia, dopo l’eliminazione della Juventus ai calci di rigore contro l’Empoli, in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Siamo consapevoli che abbiamo fatto un primo tempo che non puoi fare con questa maglia. Poi nel secondo è andata meglio, ma doveva evitare i rigori. Forse siamo arrivati troppo carichi. Non so se ho percepito che eravamo troppo carichi o che abbiamo sottovalutato e questo non ci sta. Oggi abbiamo parlato e magari lo faremo domani e dopo domani. Sono da tanti anni alla Juventus è questa è la delusione più grande. Complimenti all’Empoli ha meritato la qualificazione. Dovevamo fare molto di più. Lo sappiamo”.

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, al termine del match ha parlato di “vergogna”: “È lecito provare un sentimento del genere. Proviamo tristezza e delusione per quello che abbiamo fatto. Non siamo stati al livello di questa maglia e questa società. Nello spogliatoio siamo consapevoli di questo. Ora abbiamo capito il problema, ma dobbiamo trovare la soluzione. Giustissimi i fischi, speriamo di tirar fuori qualcosa in più. Siamo i primi consapevoli: probabilmente il 100% non basta per indossare questa maglia qui, dobbiamo dare il 110% o il 120%”.