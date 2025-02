Tonali di nuovo al Milan? L’annuncio fa impazzire i tifosi!

Durante l’intervista all’inserto “U” de La Repubblica, l’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, si è soffermato, in modo particolare sull’addio al Diavolo. Punto fermo del centrocampo del Milan Scudettato di Stefano Pioli, il mediano lodigiano ha rivelato le sue sensazioni. Dopo la squalifica per scommesse, il centrocampista della Nazionale Italiana si è impossessato delle chiavi del centrocampo del Newcastle di Howe.

“È difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi: per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche il no del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia”.

Tonali sogna di tornare al Milan? La verità del centrocampista

“Con il mio trasferimento, da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo. L’Inghilterra? Sono cresciuto e ho scoperto un nuovo Paese, un nuovo calcio e una nuova lingua. Non ho rimorsi. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino”.